Base Antônio Lemos apreendem mais de cinco quilos de drogas no Marajó
Fiscalização em uma embarcação ocorreu na manhã deste sábado (27)
Policiais militares da que atuam na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos” apreenderam na manhã deste sábado (27), cinco tabletes de substância semelhante a skank, equivalentes a 5,4 kg, transportados em uma embarcação que havia saído de Manaus (AM) com destino a Belém.
A apreensão ocorreu durante uma abordagem integrada pela equipe da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), e Polícia Militar, ao empurrador “João Gabriel”, que integrava o comboio de várias balsas na rota Manaus-Belém.
Durante as buscas, com o auxílio de cão farejador, foram identificados sinais positivos para entorpecentes na balsas “Luana II”. Após vistoria minuciosa, os militares localizaram a drogas. O material foi apreendido e encaminhado para procedimentos à equipe de Polícia Civil, que vai apurar o caso, a fim de identificar os responsáveis pela carga ilícita.
“O monitoramento contínuo das Bases Fluviais, mais uma vez, garantiu a apreensão de entorpecentes na malha fluvial do Marajó. Na manhã de hoje, nossos agentes, atuando de forma integrada e com auxílio do cão farejador, apreenderam 5,400 quilos de skank escondidos em uma mochila, e que provavelmente estavam sendo encaminhados para ser comercializados em Belém. Seguiremos atuando fortemente no combate ao tráfico de drogas, para desarticular o crime organizado e garantir a paz social em nosso Estado”, informou Ualame Machado, titular da Segup.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA