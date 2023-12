Barras de ouro avaliadas em 14 milhões e extraídas no Pará são apreendidas em Manaus pela PF

Barras de ouro pesando cerca de 47 kg, que foram apreendidas em Manaus, no estado do Amazonas, foram extraídas em minas no Pará. Segundo a Polícia Federal, o ouro estava em uma aeronave, escondida dentro de uma mala. Dois homens, identificados como Lucas de Oliveira Cruz, de 24 anos, e Benilde Melo Rodrigues, de 26 anos, foram presos no último sábado (9), na avenida das Torres, por transportarem a carga.

VEJA MAIS

Segundo a PF, Lucas era quem dirigia o Gol branco onde estava o ouro e também era o dono da aeronave, um Cessna R182 Skylane RG II, ano 1978, que levou o ouro do Pará. Benilde seria o piloto da aeronave. Segundo a PF, as investigações devem continuar para localizar e autuar outros possíveis envolvidos no caso.

Ouro Puro

Conforme as autoridades, os 47 kg de ouro tinham o grau de pureza superior a 90%. Além disso, na operação também foram apreendidas uma aeronave, dois veículos e uma arma de fogo. O ouro estava em 42 barras e foi avaliado em R$ 14 milhões. O ouro foi submetido à perícia e verificou-se que se trata de minério extraído de garimpo ilegal.

A operação ocorreu após a constatação de que o veículo contendo o ouro foi abordado por outro para o roubo da carga. Os dois carros envolvidos na ocorrência foram um Gol branco, que estava transportando a carga de ouro, e um Fiat Doblò. Os ocupantes do Doblò efetuaram ataque para roubar as barras e dispararam contra os passageiros do outro veículo. Uma pessoa ficou ferida.

Dentro dos veículos, foram encontrados vários objetos, como um carregador de Glock 25G com 14 munições intactas, uma caixa de munição calibre 380mm com 24 munições, uma caixa de dispositivo para perfurar pneu, uma faca, dois celulares iPhone, um GPS e R$ 6.184,00 em espécie. Os suspeitos foram encaminhados para a Superintendência Regional e, em seguida, para audiência de custódia, onde estão a disposição da Justiça.