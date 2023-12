Homem morre após desmoronamento de terra na ilha de Mosqueiro, em Belém

Um homem identificado como Enildo dos Santos, 50 anos, morreu após um desmoronamento de terra, na tarde desta quarta-feira (13), na praia do Paraíso, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Segundo informações das autoridades que atenderam a ocorrência inicialmente, a vítima estaria trabalhando em uma obra de contenção do processo de erosão que atinge a orla da ilha de Mosqueiro, quando o acidente ocorreu. Nas redes sociais, circula a informação de que o serviço pertencia a um estabelecimento do setor hoteleiro. No entanto, não há confirmação oficial sobre isso.​ A Polícia Civil investiga o caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e deram início ao trabalho de buscas por Enildo. Porém, quando foi encontrado, ele já estava morto. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção do cadáver e coletar elementos que ajudem a Polícia Civil, responsável pela investigação, a esclarecer a dinâmica do ocorrido, bem como possíveis responsáveis.

Enildo dos Santos era morador do bairro do Carananduba. A morte dele e a forma como tudo ocorreu entristeceu, mas também revoltou a população de Mosqueiro. “Que Deus o tenha em bom lugar. Meus sentimentos aos familiares”, “Que triste! Que Deus possa trazer conforto à família enlutada”, comentaram moradores da ilha nas redes sociais.

Um vídeo que circula em grupos de troca de mensagens mostra o momento em que curiosos acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros. Uma mulher reclama das obras realizadas pelo empreendimento às margens do rio. “Isso é olho grande. Ele já quer o que não é dele. Ele quer o que é da natureza. O cara morre por causa de cinquenta reais. Quando for amanhã, ele coloca outro para terminar a obra”, desabafou uma mulher.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para checar mais informações sobre o caso. A Prefeitura de Belém também foi acionada para se manifestar sobre a suposta irregularidade das obras. Não houve retorno até o fechamento desta edição.