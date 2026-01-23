Marabá: barbeiro é executado a tiros enquanto trabalhava

A noite desta quinta-feira (22) foi marcada pela violência em Marabá, sudeste do Estado. Marley da Silva Sousa foi assassinado a tiros, por volta das 19h30, enquanto trabalhava em uma barbearia de propriedade de sua família, localizada na Rua Floriano Peixoto, núcleo São Félix. O crime, com fortes características de execução, ocorreu diante do pai da vítima.

De acordo com o depoimento do genitor à polícia, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta Honda Pop 110, de cor preta com detalhes vermelhos. Ambos estavam sem capacete, o que permitiu a visualização da ação. O homem que estava na garupa desceu com uma arma em punho, invadiu a barbearia e efetuou diversos disparos contra Marley. Em uma tentativa desesperada de salvar a própria vida, o jovem ainda tentou fugir, mas caiu a poucos metros do local e morreu antes de receber socorro.

A Polícia Militar foi acionada por moradores da área. Ao chegarem ao endereço, os militares isolaram a área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que apenas pôde constatar o óbito.

Na cena do crime, peritos criminais encontraram pelo menos quatro estojos de munição calibre 9 milímetros, armamento de alto poder de fogo. Após o ataque, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

A principal linha de investigação da polícia aponta para um possível acerto de contas. O pai da vítima informou aos agentes que Marley já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e que, segundo seu relato, o filho permanecia envolvido com atividades ilícitas na região.

A Delegacia de Homicídios de Marabá assumiu o caso e já iniciou as oitivas para identificar a autoria do assassinato. Diligências seguem sendo realizadas pelas guarnições do Núcleo São Félix na tentativa de encontrar a motocicleta utilizada no crime.