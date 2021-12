Bando leva R$ 10 mil de correspondente da Caixa em Cametá

Assaltantes armados invadiram a agência de um correspondente da Caixa Econômica Federal no município de Cametá, na última terça-feira (28). A loja fica no térreo do Banco Bradesco, localizado no centro da cidade, às margens da rodovia Coronel Raimundo Leão e próximo ao 32° Batalhão da Polícia Militar. A ação ocorreu por volta do meio-dia e foi conduzida de maneira bem rápida.

Os bandidos chegaram por volta de 12h em uma motocicleta e perguntaram para uma funcionária do local se a loja ainda estava funcionando. Ela respondeu que o estabelecimento já tinha fechado para atendimento. Foi quando a dupla, usando uma arma caseira de grosso calibre, anunciou o assalto.

Depois de fazer “a limpa”, os assaltantes saíram pela porta da frente como se fossem clientes, levando com eles cerca de R$ 10 mil. A Polícia Civil investiga o caso. As informnações são do portal Debate Carajás.