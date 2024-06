Bandidos atiram contra barbeiro no Guamá

Dois bandidos atiraram contra um barbeiro identificado como Berg Farias, no início da tarde deste domingo (16/06), no bairro do Guamá. O crime ocorreu na travessa Liberato de Castro com a passagem Samarina, onde fica o estabelecimento em que a vítima trabalhava.

Segundo informações da Polícia Militar, a Berg Farias foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14 de Março).

De acordo com testemunhas, os criminosos, que ainda não foram identificados, seriam dois homens que chegaram ao local em uma moto Honda Biz. Um desses homens estava vestindo camisa branca de manga comprida e o outro, camisa preta, também de manga comprida. A reportagem de Oliberal.com tenta apurar mais informações sobre o crime e o estado de saúde da vítima.