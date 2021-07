Bandidos arrombam casa e homem é baleado na frente da família

Um homem teve a casa arrombada e foi baleado dentro do próprio imóvel. Alexandre Silva, de 32 anos, estava acompanhado da família quando foi surpreendido pela ação criminosa, no bairro Nova Israel, na zona Norte de Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo relatos dos familiares aos policiais, os homens chegaram arrombando a porta da casa e quebrando as janelas. Quando identificaram o alvo, dispararam pelo menos cinco tíros contra a vítima. A mãe e a sobrinha de Alexandre presenciaram os disparos, mas não ficaram feridas.

O crime teria sido a mando de traficantes, que estariam insatisfeitos com o fato de Alexandre mandar limpar um terreno que era usado para venda de entorpecentes. A vítima foi levada para o hospital, mas o quadro de saúde ainda é desconhecido.