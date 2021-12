Bandido mata idoso a facadas, estupra a filha da vítima e ainda deixa bilhete

Um crime ocorrido no último final de semana deixou os moradores do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, estarrecidos. Um homem ainda não identificado, matou a facadas Cláudio dos Santos Cerqueira, de 60 anos, e depois abusou sexualmente da filha da vítima, que tem problemas mentais. Não satisfeito com o homicídio e o abuso praticados, o criminoso ainda deixou um bilhete escrito à mão justificando o assassinato.

O caso aconteceu no último sábado (11), na rua Maria Adelina, bairro Independência, no Núcleo Cidade Nova. A Polícia Civil está investigando o caso. As informações são do portal Correio de Carajás.