Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Baby’ é morto a tiros ao trafegar de motocicleta em Medicilândia

O crime ocorreu na rodovia Transamazônica, a BR-230, na entrada da cidade

O Liberal
fonte

‘Baby’ é morto a tiros enquanto trafegava de motocicleta em Medicilândia. (Foto: Blog Informe Verdade)

Um homem identificado pelo apelido de “Baby” foi assassinado a tiros na rodovia Transamazônica, a BR-230, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite do último sábado (9), enquanto a vítima trafegava de motocicleta pela via, na entrada da cidade. Não há informações sobre os autores do homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Os relatos de portais da região indicam que o crime ocorreu por volta de 19h30. As informações policiais são de que “Baby” foi atingido por dois disparos de arma de fogo, que o atingiram nas costas e na região da cabeça. A vítima caiu da moto às margens da via e morreu na hora. Pessoas que passavam pelo local ainda acionaram uma ambulância para tentar socorrê-lo, mas os paramédicos não puderam reanimá-lo.

Ainda conforme os relatos, a vítima era uma figura conhecida na área. ‘Baby’ ainda teria passagens pela polícia, mas não foram divulgados detalhes sobre as investigações em que ele estava envolvido. Não há detalhes sobre o que poderia ter motivado ou quem podem ser os autores do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Investigação

Conforme as autoridades policiais, o caso chama a atenção dos agentes, pois ‘Baby’ era tio de um jovem chamado Gabriel Cotes, de 25 anos, que foi morto a tiros este ano. No dia 19 de junho, Gabriel foi atingido por mais de dez tiros ao chegar em sua residência, no bairro Vila Nova, em Medicilândia.

As circunstâncias dos dois casos estão sendo apuradas para esclarecer se há algum tipo de ligação entre os assassinatos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em medicilândia

homem morto a tiros

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

'Baby’ é morto a tiros ao trafegar de motocicleta em Medicilândia

O crime ocorreu na rodovia Transamazônica, a BR-230, na entrada da cidade

11.08.25 9h24

BALEAMENTO

Homem é atingido por disparos de arma de fogo após confusão em Santarém

O caso foi registrado na tarde de domingo (10), no bairro Diamantino

11.08.25 8h53

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto com golpe de facão no pescoço em Viseu

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), na Vila Fernandes Belo

10.08.25 17h38

INVESTIGAÇÃO

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca

10.08.25 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

HOMICÍDIO

'Baby’ é morto a tiros ao trafegar de motocicleta em Medicilândia

O crime ocorreu na rodovia Transamazônica, a BR-230, na entrada da cidade

11.08.25 9h24

BALEAMENTO

Homem é atingido por disparos de arma de fogo após confusão em Santarém

O caso foi registrado na tarde de domingo (10), no bairro Diamantino

11.08.25 8h53

FLAGRANTE

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

09.08.25 18h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda