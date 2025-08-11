'Baby’ é morto a tiros ao trafegar de motocicleta em Medicilândia

Um homem identificado pelo apelido de “Baby” foi assassinado a tiros na rodovia Transamazônica, a BR-230, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite do último sábado (9), enquanto a vítima trafegava de motocicleta pela via, na entrada da cidade. Não há informações sobre os autores do homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Os relatos de portais da região indicam que o crime ocorreu por volta de 19h30. As informações policiais são de que “Baby” foi atingido por dois disparos de arma de fogo, que o atingiram nas costas e na região da cabeça. A vítima caiu da moto às margens da via e morreu na hora. Pessoas que passavam pelo local ainda acionaram uma ambulância para tentar socorrê-lo, mas os paramédicos não puderam reanimá-lo.

Ainda conforme os relatos, a vítima era uma figura conhecida na área. ‘Baby’ ainda teria passagens pela polícia, mas não foram divulgados detalhes sobre as investigações em que ele estava envolvido. Não há detalhes sobre o que poderia ter motivado ou quem podem ser os autores do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Investigação

Conforme as autoridades policiais, o caso chama a atenção dos agentes, pois ‘Baby’ era tio de um jovem chamado Gabriel Cotes, de 25 anos, que foi morto a tiros este ano. No dia 19 de junho, Gabriel foi atingido por mais de dez tiros ao chegar em sua residência, no bairro Vila Nova, em Medicilândia.

As circunstâncias dos dois casos estão sendo apuradas para esclarecer se há algum tipo de ligação entre os assassinatos.