Polícia

Avô e neto de cinco anos morrem após colisão entre carro e moto em Oriximiná

O acidente de trânsito foi registrado na PA-439, na quinta-feira (14)

O Liberal
fonte

Avô e neto de cinco anos morrem após colisão entre carro e moto em Oriximiná. (Foto: Reprodução)

Avô e neto morreram em um grave acidente de trânsito na PA-439, em Oriximiná, no oeste do Pará. O acidente foi registrado na quinta-feira (14), próximo ao aeroporto do município. Segundo as informações da polícia, as duas vítimas que morreram estavam em uma motocicleta Factor 125 que colidiu com um carro de passeio Fiat Mobi. A condutora do automóvel foi socorrida.

Segundo as informações da PM, as vítimas foram identificadas como Manoel Mauro Cardoso dos Santos, de 54 anos, e Nicolas Pietro Costa dos Santos, de 5 anos. A guarnição foi acionada por moradores que relataram sobre o acidente e solicitaram uma ambulância para realizar o socorro. Segundo o relato inicial, o carro transitava sentido centro–aeroporto, enquanto a motocicleta seguia sentido oposto. Após o impacto, o automóvel saiu da pista e adentrou uma área de mata.

A condutora foi socorrida pelo Samu ao Hospital Municipal. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela após a colisão. A Polícia Civil foi ao local do acidente para coletar as informações sobre o ocorrido. Agentes da PM, da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtran) e da Guarda Municipal isolaram a via para evitar novos acidentes durante a perícia. Após a análise da Polícia Científica, os corpos foram removidos ao necrotério do hospital municipal.

Em nota, a Polícia Civil informou que as causas do acidente são investigadas pela Delegacia de Oriximiná. "As duas pessoas que estavam na motocicleta morreram no local do acidente. Já a condutora do carro está hospitalizada e será apresentada na delegacia após receber alta médica", comunicou.

.
