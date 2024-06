Avião que estava apreendido em área garimpeira de Itaituba é apreendido

Um avião de pequeno porte foi incendiado na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 4h, no distrito de Crepurizão, na região garimpeira de Itaituba, sudoeste do Pará. A aeronave, de prefixo PR-PFC, havia sido apreendida na comunidade na última quarta-feira (29), sob suspeitas de adulteração e clonagem. Para evitar um possível furto, o avião estava equipado com uma espécie de “algema”.

Após o incêndio, denúncias anônimas levaram a Polícia Militar a prender o piloto e o copiloto em um hotel da cidade. Ambos foram encaminhados ao posto avançado da Polícia Federal em Itaituba para prestar esclarecimentos.

As autoridades policiais suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso, possivelmente para ocultar irregularidades na aeronave, que estava aguardando perícia da Polícia Federal. Os primeiros relatos dos moradores indicam que o incêndio ocorreu no momento em que o distrito estava sem fornecimento de energia elétrica. Segundo os moradores, o motor que gera energia para a comunidade é desligado às 4h, o que também desativa as câmeras de segurança.

A Polícia Federal está conduzindo as investigações, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.