Avião é furtado de aeroporto municipal em Novo Progresso (PA)

A Polícia Civil busca capturar três homens suspeitos de furtar um avião do Aeroporto Municipal de Novo Progresso, na região sudoeste do Pará, na madrugada de última quarta-feira (9). Trata-se de um monomotor, e o crime foi todo registrado por meio de câmeras de segurança, indicando o momento em que os criminosos empurraram a aeronave para fora do estabelecimento onde se encontrava.

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (11), que "trabalha em parceria com policiais civis de outros estados para localizar a aeronave e prender os três suspeitos, flagrados por câmeras de segurança". "O local estava sem vigilância durante a ação criminosa", acrescentou.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, os criminosos teriam conhecimento sobre aviação, a partir do planejamento e encaminhamento do furto, o que inclui preparativos para a decolagem da aeronave.

Os hangares particulares do aeroporto, que tem um sistema de vigilância noturna, permanecem em geral abertos, o que pode ter contribuído para o furto do avião. Essa aeronave pertenceria à família Vilmar Oderdenge. Esse tipo de avião costuma ser utilizado para ações do narcotráfico.