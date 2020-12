Homem é morto a tiros no dia do aniversário

O autônomo Leonardo Anderson da Silva Magalhães, que estava completando 29 anos nesta segunda-feira, 21, foi executado a tiros no começo da noite, na rua Alfa, no conjunto Zoe Mota Gueiros, bairro do Tapanã, em Belém.



De acordo com informações de testemunhas, a vítima teria saído por volta de 18h para comprar farinha para fazer uma farofa para celebrar seu aniversário, que seria comemorado na noite desta segunda. Familiares contaram que Leonardo havia preparado um pagode para festejar os 29 anos ao lado de amigos e parentes. A festa seria realizada na residência da família, situada a poucos metros do local onde Leonardo foi assassinado.



Leonardo saiu de casa sozinho e depois de andar alguns quarteirões da rua de terra foi abordado por dois homens que já o aguardavam nas proximidades. Os atiradores estavam em uma motocicleta, sem capacete. Eles interpelam e dispararam diversas vezes contra a vítima, que caiu no chão, de bruços, e morreu em poucos minutos. Os atiradores fugiram sem deixar rastro.

Moradores do entorno não souberam descrever as características da motocicleta tampouco dos criminosos.

A motivação e a autoria do crime também ainda são desconhecidas. Familiares, muito abalados, não souberam informar se Leonardo havia recebido ameaças de morte ou teria inimizades, mas disseram que ele costumava brigar apenas por futebol. Parantes, aos prantos, sentaram a poucos metros do cadáver e acompanharam os trabalhos da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram, no entanto, que a vítima tinha passagem na polícia e histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2019, Leonardo foi preso por tráfico de entorpecentes e afins, na Seccional Urbana de Icoaraci, segundo consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).



O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios, que dará andamento às apurações. Câmeras de segurança de residências próximas foram solicitadas para auxiliar na elucidação do crime.

O corpo de Anderson foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).