Atropelamento mata homem na Avenida Padre Bruno Sechi, em Ananindeua; polícia é acionada

Um homem morreu ao ser atropelado por um mototaxista, por volta das 21h, na Avenida Padre Bruno Sechi - antiga Rua da Yamada -, no bairro Parque Verde, em Belém.



A vítima estava atravessando a via quando foi atingida por um mototaxista. A vítima tinha idade na faixa de 50 anos, estava sem qualquer documento, mas era conhecido na área como José Maria.



Segundo relato de uma amiga que estava com José, eles estiveram em um bar e estavam voltando para casa. Moradores repassaram que a vítima estava com sinais de embriaguez.



A partir da colisão, o mototaxista também caiu, feriu-se e foi levado ao Hospital do Pronto Socorro Municipal da travessa 14 de Março, no centro de Belém. Ele foi identificado como Eveli.



Um homem, amigo do mototaxista, relatou que a vítima quase havia sido atingido por veículo em outra faixa momentos antes do acidente.



Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, assim como o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.