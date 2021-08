Atirador mata homem e deixa criança de 8 anos ferida em atentado em Castanhal

Na noite da quarta-feira, 11, Wagner Gomes de Oliveira, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de sua casa em Castanhal, nordeste paraense. O homem teve o apartamento onde morava no Conjunto dos Ipês invadido por um homem armado, que atirou contra sua cabeça e e no peito e fugiu do local em seguida. Uma criança também ficou ferida no ataque. As informações são do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O crime foi por volta das 22h45, quando a polícia recebeu a informação de que foram ouvidos disparos de arma de fogo no conjunto no bairro Fonte Boa, mais precisamente no bloco 01 da rua We-14. Ao chegar no endereço, foi confirmado que o caso foi um homicídio.

Testemunhas contaram que um homem vestindo roupas escuras e com um capacete cobrindo o rosto chegou ao bloco de apartamento em uma motocicleta modelo Honda Pop, vermelha, e invadiu a residência de Wagner.

Uma criança de oito anos, filha da vítima, também foi atingida de raspão nas pernas, e o atentado foi presenciado pela esposa de Wagner, que horrorizada, assistiu ao marido ser morto sem poder fazer nada.

A PM acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal. As guarnições da área da polícia militar fizeram buscas para localizar o acusado, mas não encontraram o assassino. A Polícia Civil investiga o caso, e a Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada para a remoção do corpo.