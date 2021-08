Atirador mata duas pessoas e deixa outras três feridas no interior do Pará

Um atentado a tiros deixou duas pessoas mortas e outras três feridas na madrugada deste sábado (31), no município de Anapu, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, um homem, que ainda não foi identificado, efetuou vários disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que estava na frente de uma casa de show, matando Adailton Monteiro da Silva e Kailan da Silva Ferreira. O suspeito continua foragido, e até o momento, nenhuma prisão foi realizada. Com informações do portal A Voz do Xingu.

Testemunhas disseram aos policiais que um homem chegou no local, sacou uma arma e deu vários tiros em direção às pessoas que estavam em frente à casa de show. Adailton e Kailan morreram na hora, sem chance de socorro. Já uma mulher identificada como Mônica Lisboa de Souza levou dois tiros, um no rosto e outro no pescoço.

Welves Chaves Sobrinho também foi baleado, na perna direita, e Josélia Freitas da Conceição também foi atingida com um disparo, mas não foi informado em qual parte do corpo. Todos os três feridos foram socorridos por ambulâncias e encaminhados para o Hospital Municipal de Anapu, onde receberam atendimento e depois foram liberados.

A delegada titular de Anapu, Leda Salgado, disse que a polícia já está investigando a motivação do crime e a prisão do autor. Ela pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor dos disparos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.