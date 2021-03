Ataque deixa PM da reserva morto e outro ferido no sudeste paraense

Um atentado contra dois policiais militares da reserva resultou na morte de um deles e no outro ferido, na noite desta sexta-feira (12), no município de Rondon do Pará, no sudeste paraense. O crime ocorreu na rua Nazaré, no centro da cidade. Uma das vítimas, identificada apenas como sargento Braga, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo baleado, o sargento Pamplona, foi socorrido e conduzido para o Hospital Regional de Marabá para receber atendimento médico.

Segundo informações da Polícia Militar, militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) foram acionados, por volta das 23h, para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima fatal na localidade. No local, os policiais encontraram dois militares da reserva remunerada, um deles ferido e outro sem vida. Não há detalhes sobre o estado de saúde do PM da reserva que foi baleado.

Testemunhas relataram aos policiais que atenderam à ocorrência que os criminosos chegaram ao local em um veículo, se aproximaram das vítimas e efetuaram os disparos contra elas. Não há informações sobre qual teria sido a motivação do ataque. Os envolvidos fugiram logo após o crime. A PM realiza buscas para localizar e prender os suspeitos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato, com o objetivo de levantar a identidade dos autores dos disparos, fazer a capturar e levantar os motivos para o crime.