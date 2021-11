Assassino escala muro de igreja para executar crime de encomenda

Um homem identificado como Carlos Samuel foi morto na última quarta-feira (24) por um assassino de aluguel em Mocajuba, no nordeste paraense. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, a vítima estava retelhando a casa onde morava quando foi alvejada pelo criminoso. As informações são do portal Tailândia.

O crime chamou atenção por um detalhe: o assassino procurou se assegurar de que avitima não tivesse chance de escapar e, para chegar a uma distância mínima que garantisse a eficácia dos disparos, chegou a escalar o muro de uma igreja evangélica que ficava ao lado da residência do alvo, no Bairro Novo.

O matador disparou várias vezes contra Samuel, que ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Mocajuba (HMM).

Ainda não se sabe qual a motivação para o crime e nenhum suspeito foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.