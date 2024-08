Assassino de vizinho a golpe de foice em Belterra é condenado a mais de 15 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou Adriel de Sousa Campos a 15 anos e sete meses de reclusão pelo assassinato do vizinho Josias Fonseca Cardoso com um golpe de foice no dia 22 de agosto de 2023, em Belterra (PA), na última terça-feira (27/08).

Adriel está preso desde o dia seguinte ao homicídio no ano passado. Ele já cumpriu 1 ano e 6 meses de prisão cautelar, por isso ainda terá que cumprir 14 anos e sete meses de sua condenação. O Poder Judiciário decidiu ainda a manutenção da prisão cautelar do acusado. O pedido para recorrer em liberdade foi indeferido.

O advogado de defesa do acusado ainda tentou alegar teses de legítima defesa de terceiro, absolvição por indúsio pro reo, privilégio e a retirada das qualificadoras. O réu deverá cumprir o restante da pena em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

CASO - O corpo de Josias Fonseca Cardoso, 26 anos, foi encontrado na madrugada do dia 23 de agosto de 2023, em uma estrada entre as comunidades de Piquiatuba e Pedreira, em Belterra. Josias estava tendo um relacionamento amoroso com a ex-namorada do irmão de Adriel Campos. O motivo banal teria motivado o acusado a desferir um golpe de foice no pescoço da vítima, que era sua vizinha.