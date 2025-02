Assassino de aluguel e comparsa são presos por crimes em Novo Progresso

Uma complicada teia de assassinatos foi desvendada pela Polícia Civil na última sexta-feira (07/02), com a prisão de dois suspeitos no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Matheus de Vargas seria assassino de aluguel contratado para cometer diferentes homicídios na região. Dentre os crimes estão dois casos que chocaram a sociedade, o assassinato de Sandra Maria Lima, de 41 anos, e da mulher trans Mayla Mendes, que teria sido companheira de Matheus. Matheus também é suspeito de matar um homem identificado apenas como Anderson, a mando de uma facção criminosa.

Equipes da Delegacia de Novo Progressos contaram com apoio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, para cumprir com os dois mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado. Os três homicídios ocorridos entre novembro e dezembro de 2024. As investigações apontaram que Matheus de Vargas, foi o executor dos crimes, e contou com o apoio Adiel Machado de Lima Junior, como cúmplice.

De acordo com o jornal Folha do Progresso, o assassinato de Sandra Lima foi encomendado pelo o ex-marido, Jeferson Costa Santos, que teria envolvimento com o crime organizado. No dia 18 de novembro, ela desapareceu e corpo de Sandra somente foi encontrada no 7 de janeiro de 2025, nas proximidades do aeroporto de Novo Progresso, já em alta processo de decomposição. Ela foi identificada por familiares, que reconheceram o corpo pelas roupas e características da vítima.

No dia 15 de janeiro deste ano, Jeferson foi preso pela Polícia Civil de Novo Progresso que o apontou como principal suspeito da morte de Sandra. A investigação que envolveu depoimentos de testemunhas e quebra de sigilo telefônico, especialmente de mensagens no WhatsApp, acabou por identificar Matheus de Vargas como autor do crime. Jeferson contratou Matheus para matar a ex-esposa por R$ 2.000,00.

Aproximadamente um mês depois, a cabeleireira transexual Mayla Mendes que morava com Matheus teve a sentença de morte decretada pelo companheiro. Ela descobriu no celular de Matheus o vídeo da execução de Anderson. Temendo ser denunciado, no dia 15 de dezembro de 2024, Matheus matou Mayla a facadas dentro de casa e ocultou o cadáver com a ajuda de Adiel Machado de Lima Júnior. Eles ainda roubaram os objetos da vítima e venderam no comércio local.

Durante o interrogatório, com acesso ao material de execução armazenado no celular de Matheus, a polícia confirmou a participação dele que confessou os assassinatos.

O terceiro assassinato é de um homem nomeado apenas como Anderson. Ele teria se envolvido em uma operação criminosa articulada por Jeferson Costa Santos, ex-marido de Sandra Lima. Ao suspeitar que poderia ser descoberto pelo crime, Anderson fugiu para o município de Castelo dos Sonhos. No local recebeu a proposta de faccionados do Mato Grosso, para transporte de drogas para Novo Progresso.

Entretanto, Anderson teria desviado a carga. A facção criminosa do Mato Grosso determinou a morte de Anderson, que foi concretizada por Matheus de Vargas. Para comprovar que obedeceu a determinação, Matheus gravou a execução de Anderson em um vídeo e enviou as imagens para os mandantes. Esse material foi descoberto pela Polícia Civil durante a investigação.

Foi o vídeo da execução de Anderson que Mayla Mendes descobriu por morar na mesma residência que Matheus. Ela teve acesso ao conteúdo e, por representar um risco, o assassino decidiu tirar a vida da jovem.

A Polícia Civil de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos realizou um extenso trabalho investigativo para chegar à elucidação dos três homicídios e identificar os responsáveis. Os dois suspeitos serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.