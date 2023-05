Assassinato em Belém: morador de Canudos é morto a tiros enquanto saía para o trabalho

No começo desta sexta-feira (12), por volta das 6h30, um homem foi morto a tiros na frente de casa no bairro do Canudos, na rua Dr. Américo Santa Rosa, com a rua Francisco Monteiro, em Belém. Ele foi identificado como Severino Júnior Silva Nascimento, de 57 anos, e estava saindo para trabalhar quando foi abordado por um suspeito em uma moto. "Isso não é um assalto. E mandaram isso pra ti", teria dito do homem antes de desferir disparos de arma de fogo contra a vítima. Ele morreu no local. As polícias Civil, Militar e Científica acompanham o caso.

De acordo com informações da Polícia Militar, concedidas à reportagem no local do crime, Severino era funcionário da Equatorial. Ele morreu na garagem de sua casa e ao lado do veículo de propriedade dele. Moradores disseram que Severino era um homem trabalhador.

Em nota, a Equatorial Pará informou que "lamenta profundamente o ocorrido com o seu colaborador no bairro de Canudos, na manhã desta sexta-feira, 12". A distribuidora afirmou que está acompanhando as "investigações junto às autoridades policiais e prestando toda a assistência à família do colaborador". A redação integrada de O Liberal acompanha o caso.