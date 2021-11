Assalto termina em morte e prisões, no Tapanã

No final da manhã desta sexta-feira (26), uma sequência de assaltos que começou no conjunto Cordeiro de Farias terminou com a morte de um dos suspeitos, na passagem Felicidade, no bairro do Tapanã, em Belém.

Fabrício Souza Cruz, de 21 anos, foi baleado e não resistiu aos tiros desferidos por uma pessoa desconhecida, durante um dos assaltos. Ele era suspeito de integrar uma quadrilha de seis criminosos que teriam utilizado um carro e uma motocicleta para cometer os roubos.

Policiais militares informaram que Fabrício foi abandonado pelos comparsas e, ferido, ficou agonizando dentro do veículo usado no crime. O pai do suspeito ainda teria tentado socorrê-lo, mas Fabrício morreu ali mesmo.

O Centro de Perícias Científicas foi acionado e removeu o corpo do rapaz para a sede do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Além de Fabrício, um segundo suspeito foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. Durante as buscas da Polícia Militar, o homem foi capturado depois de receber atendimento médico. Outros três criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do bairro do Tapanã, onde foram realizados os procedimentos legais.