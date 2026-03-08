Capa Jornal Amazônia
Assalto em restaurante deixa dois mortos no Acará, no nordeste do Pará

O caso ocorreu por volta das 14h do último sábado (8)

O Liberal
fonte

Rede de supermercados manifesta pesar pela morte do professor Josiel de Jesus Araújo Maciel, vítima de latrocínio em Belém (O Liberal / Arquivo)

Duas pessoas morreram durante um assalto na tarde do último sábado (7) em um restaurante em Acará, município do nordeste paraense. O caso ocorreu por volta das 14h. Entre as vítimas está o filho da empresária proprietária do estabelecimento, que foi atingido na cabeça por um disparo durante o confronto com os criminosos e não resistiu aos ferimentos. A outra vítima é um dos homens que reagiu à ação dos assaltantes, atingido por tiros durante a troca de disparos dentro do local.

Segundo informações preliminares, dois homens armados invadiram o restaurante e anunciaram o assalto. Durante a ação, três homens que estavam no fundo do estabelecimento reagiram à abordagem dos suspeitos, dando início a um confronto com eles.

No tiroteio, um dos envolvidos foi atingido por disparos. Mesmo após ser baleado e cair, ele ainda efetuou alguns tiros. Um dos disparos acabou atingindo a cabeça do filho da empresária proprietária do restaurante. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias do crime ainda não foram confirmadas oficialmente. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade das vítimas nem sobre a prisão dos suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

