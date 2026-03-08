Assalto em restaurante deixa dois mortos no Acará, no nordeste do Pará

Duas pessoas morreram durante um assalto na tarde do último sábado (7) em um restaurante em Acará, município do nordeste paraense. O caso ocorreu por volta das 14h. Entre as vítimas está o filho da empresária proprietária do estabelecimento, que foi atingido na cabeça por um disparo durante o confronto com os criminosos e não resistiu aos ferimentos. A outra vítima é um dos homens que reagiu à ação dos assaltantes, atingido por tiros durante a troca de disparos dentro do local.

Segundo informações preliminares, dois homens armados invadiram o restaurante e anunciaram o assalto. Durante a ação, três homens que estavam no fundo do estabelecimento reagiram à abordagem dos suspeitos, dando início a um confronto com eles.

No tiroteio, um dos envolvidos foi atingido por disparos. Mesmo após ser baleado e cair, ele ainda efetuou alguns tiros. Um dos disparos acabou atingindo a cabeça do filho da empresária proprietária do restaurante. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias do crime ainda não foram confirmadas oficialmente. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade das vítimas nem sobre a prisão dos suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.