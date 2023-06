Assalto em Curionópolis: assaltante morre após confronto com a polícia; outro suspeito é preso

Um suspeito de assalto morreu durante confronto com a Polícia Militar de Curionópolis, no sudeste do Pará. Evanilson Resplande de Sousa não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Já o segundo suspeito de participar do roubo, William Alves de Macedo, foi detido pela PM e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Toda essa ação ocorreu na noite de sábado (17). O Correio de Carajás informou que, segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de assalto em uma mercearia no bairro Miguel Chamon. A ação dos bandidos foi filmada pelo circuito interno de segurança.

As vítimas contaram que os assaltantes estavam armados. Em seguida, os suspeitos fugiram para o bairro Alto da Glória, para o qual a guarnição também se deslocou. Na rua Projetada, os militares informaram que encontraram uma residência de madeira e que estava sem energia elétrica.

Quando a guarnição se aproximou da casa, um homem saiu com as mãos na cabeça e foi abordado pelos policiais. Nesse momento, outro suspeito saiu da casa com uma arma de fogo apontada para um dos policiais, ainda segundo o relato da PM.

E, diante da ameaça, um policial efetuou um disparo com um fuzil, atingindo o tórax do suspeito armado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Evanilson Resplande não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Na residência, foram apreendidos um aparelho celular, R$ 62,00 em espécie, uma carteira porta cédulas e uma bolsa. Além disso, a PM também encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 12 com três munições intactas, que, segundo os militares, foi utilizada por Evanilson durante o assalto. William Alves de Macedo, que foi detido e levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis