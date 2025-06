Assalto com refém termina com bandidos presos em Ponta de Pedras, no Marajó

Três suspeitos foram presos na noite desta terça-feira (25/06), em Ponta de Pedras, após um assalto com refém no município do arquipélago do Marajó. A população do local se revoltou com os suspeitos que pegaram uma família, que estava com uma criança como reféns, e tentou agredir os criminosos após a rendição.

Durante a ocorrência um policial militar foi atingido por um tiro no colete a prova de balas. O policial não se feriu. A reportagem da redação integrada do Grupo Liberal apura a ocorrência. Mais informações em breve.