Assaltantes morrem em confronto com a PM após roubo de motocicleta, em Paragominas

Dois assaltantes morreram em uma ação do 19° Batalhão de Polícia Militar (BPM) na noite dessa quinta-feira (25), na colônia do Uraim, zona rural de Paragominas. Os policiais contam que foram verificar a denúncia de um veículo que teria sido roubado no bairro Jaderlândia e levado para a comunidade rural. No trajeto para a ocorrência, os policiais militares notaram dois homens suspeitos em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, começaram a efetuar disparos.

Segundo o 19° BPM, por volta das 19h30, os policiais ficaram sabendo que havia acontecido o roubo de uma motocicleta, modelo Honda Bros, no bairro Jaderlândia, e que os autores do crime estavam armados. De imediato, as viaturas iniciaram as diligências pelas possíveis rotas de fuga, na estrada da Colônia do Uraim.

O BPM informou que, quando localizados, os criminosos em fuga atentaram com disparos de arma de fogo contra as viaturas, momento em que houve a reação policial. Um dos autores foi atingido e o outro se escondeu atrás de uma igreja e, segundo a PM, continuou os disparos contra as guarnições, que continuaram disparando também.

Os policiais relataram que acionaram o Resgate (193) do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), contudo, optaram por realizar o transporte dos feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) nas viaturas. Os assaltantes não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Polícia Militar de Paragominas informou que um dos mortos na ação é um adolescente autor de várias infrações pela região, e o outro suspeito até a manhã do dia seguinte seguia sem identificação. A motocicleta roubada foi recuperada, bem como houve a apreensão de um revólver calibre 32, com três munições deflagradas e uma pistola 380, com cinco munições intactas.