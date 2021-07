Assaltantes fazem caseiros reféns em fazenda do interior do Pará

Três homens foram sequestrados na última sexta-feira (23) após um assalto em uma fazenda na zona rural do município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, nordeste do Pará. As vítimas trabalhavam como caseiros na propriedade atacada. Os homens sequestrados foram localizados pela manhã e passam bem.

De acordo com testemunhas, o grupo criminoso também era composto por três homens. O bando invadiu a propriedade em busca de dinheiro e levaram objetos de valor e eletrodomésticos.

Após o assalto, os homens invadiram as casa onde vivem caseiros da propriedade. Em uma delas, deixaram uma mulher e uma criança de colo para trás e levaram o marido como refém. Em outra casa, amarraram a esposa do caseiro e levaram mais dois homens como reféns.

As vítimas foram levadas em uma “rabeta” pelo Rio Paracauari e foram abandonadas em seguida. Os proprietários da fazenda registraram um boletim de ocorrência sobre o caso.

A Superintendência Regional dos Campos do Marajó informou que ainda investiga o caso e segue fazendo buscas para tentar localizar os criminosos. Com informações do G1 Pará.