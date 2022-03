Assaltantes abandonam carro e polícia recupera objetos roubados de loja

Três criminosos abandonaram um carro durante a fuga de um assalto em uma grande loja de departamentos, por volta das 9h desta quarta-feira (23), no bairro de Batista Campos, em Belém. Segundo o Boletim de Ocorrência do 2º Batalhão da Polícia Militar, foram recuperados 16 aparelhos celulares; três notebooks, um revólver 38, três munições intactas e o veículo HB20, de placa OZS-2608.

Segundo a PM, três homens até então não identificados entraram armados no estabelecimento comercial e levaram produtos do local. Por radiofonia, os policiais foram comunicados sobre o assalto e receberam a informação de que os assaltantes teriam fugido em uma moto CB 300, de cor branca e vermelha.

De imediato, foram acionadas as viaturas do Comando Metropolitano Tático. Em ronda pela travessa Apinagés com a Rua Dos Caripunas, a PM recebeu a denúncia de que homens suspeitos teriam descido de uma moto e entrado em um HB20, de cor preta.

Os policiais trataram de se dirigir até o local indicado e encontraram o citado HB20. O carro, sem ninguém dentro, estava com as portas destravadas e dentro dele, a guarnição encontrou uma mochila com o material já citado.

Em um vídeo feito com câmera de segurança de um prédio da travessa Apinagés, é possível ver o momento em que dois homens saem do banco de trás, em atitude suspeita. Eles olham para os lados e saem abaixados do automóvel, como se não quisessem ser vistos.