Árvore cai sobre barraco e mata mulher no Garimpo Água Branca, em Itaituba

Uma forte ventania que atingiu o Garimpo Água Branca, em Itaituba, na noite do último sábado (27), causou a queda de uma árvore sobre um barraco onde morava Artemiza Paiva Braga, de 40 anos. A mulher foi atingida em cheio pelo tronco do vegetal e acabou morrendo. A polícia foi informada da ocorrência por um garimpeiro e, chegando ao local, constatou o fato.

A guarnição do PPD 105° comunicou o caso ao delegado de plantão, que autorizou a remoção do corpo e o translado até o Instituto Médico Legal de itaituba. As informações são do portal 24 Horas News.