Armados com barras de ferro, adolescentes quebram celas em Centro de Internação de Marabá

Armados com barras de ferro, adolescentes custodiados no Centro de Internação de Adolescentes Masculinos (CIAM) de Marabá, no sudeste paraense, tiveram uma tentativa de confronto frustrada no local. A intervenção foi feita por equipes da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME) da Polícia Militar, segundo informações divulgadas pela PM nesta segunda-feira (18).

Segundo o órgão, o acionamento ocorreu após os adolescentes usarem as barras de ferro para quebrar algumas celas do local. Não há informações, entretanto, de que maneira os custodiados teriam conseguido obter o material que seria utilizado no confronto.

Após a situação ser apaziguada, os militares também fizeram a revista das celas, para apreender qualquer outro tipo de material que oferecesse risco aos custodiados e funcionários do local. Entretanto, também não foi detalhado se algo foi encontrado no local. Ninguém ficou ferido.