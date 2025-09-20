Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Após vandalismo de imagem de santa, arquidiocese de Castanhal manifesta ‘tristeza e indignação’

O crime ocorreu nas primeiras horas deste sábado (20), no distrito do Apeú

O Liberal
fonte

Um ato de vandalismo, registrado na manhã deste sábado (20), revoltou moradores no distrito do Apeú, em Castanhal, no nordeste do Pará (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A arquidiocese de Castanhal se manifestou após o caso do vandalismo da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no distrito do Apeú, na manhã deste sábado (20). Uma nota assinada pelo bispo diocesano Dom Carlos Verzeletti foi publicada nas redes sociais e declara repúdio ao ocorrido.

“Recebemos com tristeza e indignação a notícia do ato de vandalismo realizado no distrito do Apeú, em Castanhal, que destruiu a acolhedora imagem de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo de nossa devoção e relação filial com Maria, Mãe de Jesus e nossa. Enquanto centenas de pequenas comunidades se encontram para celebrar a Novena em preparação de nossa Romaria, que será realizada daqui a menos de um mês, pessoas sem sensibilidade social e religiosa cometem este ato tão vil e escandaloso”, iniciou a nota.

O comunicado ainda ressalta um pedido às autoridades do município para que haja a responsabilização dos envolvidos. 

“Em nome de todos os católicos de nossa Diocese, em especial dos devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, manifestamos o nosso repúdio a este vandalismo e pedimos às autoridades competentes os procedimentos necessários.

Nossa Igreja é veementemente contrária a todo ato de intolerância religiosa, seja para com os cristãos ou para quaisquer outras crenças. ‘O desrespeito aos nobres ensinamentos das religiões é uma das causas da complicada situação em que o mundo se encontra hoje’ (Papa Francisco)", ressaltou.

“Continuemos o nosso caminho em preparação à Romaria 2025, rezando e encontrando as pessoas, sem nos deixar desanimar, para sermos com Maria, peregrinos da Esperança que jamais destrói, mas somente constrói, edifica e embeleza as relações humanas”, completou a nota.

Sobre o vandalismo, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que “equipes da delegacia de Castanhal estão no local realizando as diligências iniciais”. “A Polícia Militar também realizou buscas para tentar identificar e localizar os suspeitos. Informações sobre o crime podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com a atendente virtual ‘Iara’”, finalizou a PC.

