Após uma semana, mulher que desapareceu na Santa Casa é encontrada

A mulher que desapareceu na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, na última quinta-feira (4), foi encontrada na manhã de hoje (11) andando pelas ruas do bairro de Nazaré. Segundo a família, Tereza Ferreira Pereira, de 39 anos, estava muito debilitada e desnutrida, sem se alimentar direito desde que foi vista pela última vez, há uma semana. Ela já está viajando de volta para sua casa, no município de Tailândia, nordeste paraense.

LEIA MAIS:

- Acompanhante de grávida abandona pertences na Santa Casa e desaparece

Segundo a prima de Tereza, Luzia Silva, ela desapareceu após um desentendimento com taxistas que trabalham próximo à Santa Casa. "Ela estava com fome e eles (funcionários do hospital) não ofereceram nada pra ela comer. Quando ela foi perguntar pros taxistas quanto seria para voltar para Tailândia de táxi, eles começaram a pensar que era casinha e disseram que iam chamar a polícia", contou. "Aí ela ficou com muito medo e fugiu dali".

Tereza foi encontrada pelo irmão e pelo pai. Ela estava andando pelo bairro de Nazaré, atravessando a rua com uma manga na mão, quando eles a avistaram. Durante essa semana em que passou desaparecida, Tereza dormiu em bancos de praças e paradas de ônibus, se alimentou de manga e chegou até a beber água da vala. "Ela estava muito magra, desnutrida. Mas eu perguntei se alguém machucou ela e ela disse que não", afirmou a prima.

Passado o susto, Tereza agora reencontrou a família e já está voltando para sua cidade natal, que fica a cerca de quatro horas de distância da capital. "Graças a Deus foi só um susto e nada de ruim aconteceu com ela. Ficamos com muito medo. Agora o pior já passou", finalizou Luzia Silva.

O caso

De acordo com a família, Tereza veio a Belém para acompanhar a irmã, que daria à luz na Santa Casa de Misericórdia, no dia 4 deste mês, e de lá saiu e nunca mais foi vista.

Ela saiu sozinha da Santa Casa, no Umarizal, horas depois de ter chegado com a irmã. Ela não esperou a irmã ter o bebê. O sumiço de Tereza foi registrado em Boletim de Ocorrência (BO) na Seccional da Cidade Nova.