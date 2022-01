Após tentativa de homicídio, ex-detento fica em estado grave no Hospital de Santarém

Em Santarém, no oeste do Pará, um homem identificado como Mateus Perdigão Guerra sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última quarta-feira (26), na casa onde mora, no bairro Novo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens armados efetuaram quatro disparos contra a vítima.

De acordo com informações da polícia, Mateus estava cumprindo prisão domiciliar. O crime teria acontecido depois de ele ter deixado a porta da residência aberta, dando a oportunidade para que a dupla entrasse e o surpreendesse.

Ele foi socorrido pelo Samu e submetido a uma cirurgia. Mateus está internado na UTI do Hospital Municipal de Santarém e seu quadro clínico é considerado grave.