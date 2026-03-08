Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Após motocicleta ser atingida por caminhonete, dois homens morrem na BR-230, próximo a Rurópolis

As vítimas, Iramar Ribeiro de Sousa e José de Jesus Correa, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas na traseira por uma caminhonete; o motorista do veículo não foi localizado

O Liberal
fonte

Acidente ocorreu durante a madrugada deste domingo (8); (Foto: Reprodução | Portal Plantão 24 Horas News)

Duas pessoas identificadas como Iramar Ribeiro de Sousa e José de Jesus Correa morreram após um acidente na madrugada deste domingo (8), no km 73 da rodovia BR-230, no trecho que dá acesso ao município de Rurópolis, no sudoeste do Pará.  As vítimas estavam em uma motocicleta, quando foram atingidas na traseira por uma caminhonete. 

O caso ocorreu por volta das 00h30. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados.

No local, a equipe de atendimento confirmou a morte de Iramar Ribeiro de Sousa, morador da comunidade São José, no km 75. Já José de Jesus Correa, residente no distrito de Divinópolis, chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao posto de saúde local, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Conforme informações do portal Plantão 24 Horas News, a Polícia Militar detalhou, na ocasião, que o motorista da caminhonete não estava no local quando a guarnição chegou. Até ele, ele não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Rurópolis, a princípio, como morte acidental. "As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente. Perícias foram solicitadas", detalha a PC.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

