Após matar rival a facadas, homem foge para lixão de Bragança, mas é preso pela PM

Davison Raimundo Conde da Silva foi morto a facadas na noite desta sexta-feira, 23, em Bragança, litoral nordeste paraense, em um crime cujo principal suspeito é Fabrício Mikael Melo Mendonça, preso logo em seguida pela equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 11º Batalhão de Polícia MIlitar.

O crime foi logo no começo da noite, pouco depois das 18h, no bairro Alto Paraíso. Segundo informações do 11º BPM, sediado em Capanema, um guarnição que atua na Operação Verão no município foi acionada para averiguar um caso de homicídio na rodovia Dom Eliseu Corolli. Chegando ao local, encontraram a vítima já sem vida, morta com um golpe de faca no abdome.

Populares que estavam na cena do crime contaram que o autor do homicídio fugiu correndo em direção ao lixão da cidade, e foi para lá que os policiais seguiram, no encalço do assassino.

Poucos minutos depois, Mikael foi encontrado no lixão, junto de seu pai, alegando que estavam escondidos ali por medo de linchamento. O agressor estava bastante alterado, apresentando sinais claros de embriaguez. Voltando à cena do crime, a polícia achou a arma do crime: uma faca com a lâmina quebrada, jogada em uma vala.

Ele não resistiu à prisão, e no caminho para a delegacia, Mikael confessou o crime, revelando que ele e Davison brigaram porque o homem que morreu teria ofendido sua mãe, já falecida, e por isso, ele o atacou com a faca.