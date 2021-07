Após cometer homicídio e balear policial militar, homem é morto em perseguição em mata de Baião

Baião, município do Baixo Tocantins paraense, foi palco de uma série de crimes neste final de semana, período em que um criminoso identificado como "Maranhão", levou pânico à zona rural, matando uma pessoa, ferindo um policial militar, até ser morto em um confronto com as forças de segurança.

Segundo o comandante da companhia local, subordinada ao 22º Batalhão (BPM) de Cametá, tenente Valente, tudo começou quando a polícia ficou sabendo de um caso de homicídio registrado na Vila São Joaquim do Ituquara, uma localidade pequena, às margens do Rio Tocantins.

Era de madrugada no pacato vilarejo quando um homem conhecido como "Índio" ou "Lucas" foi morto a tiros. Em um primeiro momento, uma guarnição da PM foi ao local averiguar o fato e prender o suspeito, mas foram recebidos a tiros por Maranhão, que acabou atingindo o soldado Rocha com um disparo na região pélvica. Por causa da periculosidade do criminoso, a guarnição precisou de reforços, acionando apoio de Mocajuba.

Por volta das 19h, após várias buscas, Maranhão foi visto em uma área de mata, perto de uma casa. Os policiais alegam que tentaram prendê-lo, mas o homem, mais uma vez, disparou contra os PMs, que atiraram em resposta.

Depois de ser ferido, Maranhão caiu e foi levado pelos policiais até o Hospital Municipal de Baião, onde foi constatado seu óbito. Com ele, a PM apreendeu uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, além de uma sacola com 20 cartuchos intactos e uma faca. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte por intervenção policial. Ainda de acordo com o tenente Valente, o soldado Rocha, policial ferido, passou por cirurgia e está se recuperando, sem maiores riscos à sua saúde.