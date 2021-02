Após briga, mulher mata companheiro a facadas; uma acertou o coração

Segundo as polícias Civil e Militar, uma mulher matou, nas primeiras horas deste domingo (14), Ruvicle Vinagre Cabral, de 48 anos. O homem era conhecido como Rosi Pintor, por causa da profissão que exercia no conjunto residencial Açailar, em Igarapé-Miri, município do Baixo Tocantins.

Os agentes de segurança pública apuraram que a autora do homicídio é a companheira de Rosi, identificada somente como Maurícia. Populares informaram que o casal brigava constantemente e, neste domingo, após um novo desentendimento, Maurícia desferiu golpes de faca no homem, e um deles acertou fatalmente o coração de Rosi.

Ainda segundo pessoas da vizinhança, Maurícia foi quem anunciou o crime na comunidade. Moradores levaram a vítima para um hospital público, mas Rosi não resistiu e morreu pouco tempo após o ataque de Maurícia.

Uma equipe da perícia científica do Instituto Médico Legal (IML) periciou o corpo e a cena do crime, e a Polícia Civil prendeu a acusada.