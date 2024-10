Após bloqueio por protesto, avenida do Ver-o-Peso é liberada

A Boulevard Castilhos França, via onde fica o Ver-o-Peso, foi liberada na manhã desta terça-feira (01/10) após um protesto contra o acúmulo de lixo ocorrer no local. Várias pessoas, entre feirantes e outros trabalhadores que trafegam pela área, relataram que a coleta de resíduos no local não estava sendo realizada. O ato iniciou por volta de 11h e foi finalizado às 13h, após a chegada de autoridades policiais e agentes de trânsito que conversaram com os participantes do protesto.

Conforme as informações dos trabalhadores da área, a coleta de lixo não era realizada no local há cerca de três semanas. Devido a isso, os contêineres que ficam na área estavam cheios com restos de construção, comida e outros resíduos. Além disso, o mau cheiro incomodava as pessoas e atraia insetos e animais para o lixo.

A Redação de O Liberal solicitou um posicionamento da Sesan e da empresa Ciclus.