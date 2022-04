Após acidente, veículo foi parar em cima de mureta de proteção, em Marabá

Um veículo foi parar em cima da mureta de proteção depois de um acidente, na manhã deste sábado (9), em Marabá, no sudeste do Pará. E os ocupantes do carro sofreram ferimentos leves.

Ainda segundo o portal Debate Carajás, o semáforo da Folha 33 estava sem funcionar, o que acabou provocando o acidente envolvendo dois veículos, por volta de 8h30, na BR-230. De acordo com as testemunhas, o acidente envolveu uma picape Fiat Toro, cor branca, e um Chevrolet Prisma, cor prata. E Fiat Toro parou em cima da mureta de proteção.

O Prisma estava com diversas avarias e foi removido da pista por populares. Os ocupantes também teriam sofrido pequenas escoriações durante a batida. Motoristas e pedestres retiraram as vítimas do interior dos veículos. Os moradores reclamaram da falta de sinalização no local.

Policiais rodoviários federais e uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) estiveram no local para controlar o trânsito e realizar a perícia que irá apontar as circunstâncias do acidente.