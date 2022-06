Após 26 dias internado, morre subtenente baleado no Tapanã

O subtenente da reserva da Polícia Militar, Valmir Soares Silva, de 52 anos, baleado em 13 de maio, no bairro do Tapanã, em Belém, morreu nesta quarta-feira (8), após 26 dias de internado.

No dia do crime, testemunhas informaram que o subtenente foi surpreendido por homens que dispararam vários tiros contra ele, atingindo-o no braço e no abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O ataque ao militar aconteceu numa sexta-feira de maio, no dia seguinte, a Polícia Civil informou que havia prendido um homem suspeito de envolvimento, mas a identidade deste não foi divulgada.