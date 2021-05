Apenado em regime semiaberto é morto a tiros em Santarém

Adriano de Oliveira Santos, de 33 anos, foi assassinado a tiros em Santarém, oeste do Pará. Ele era apenado e estava em regime semiaberto, tendo a permissão para trabalhar durante o dia. Na manhã deste sábado (22), ele estava no lava-a-jato onde trabalhava, que fica no bairro Aparecida. O rapaz ainda foi socorrido, mas morreu pouco após dar entrada no hospital. As polícias Civil e Militar fizeram as diligências imediatas, mas nenhum suspeito foi preso.

Dois homens em uma moto são apontados como os assassinos. Não há informações concretas ainda sobre modelo e cor da moto usada, nem para qual direção os criminosos seguiram após atirarem em Adriano. Foram ouvidos cinco disparos. O corpo da vítima será examinado ppor peritos do Instituto Médico Legal (IML) para que se saiba que tipo de munição foi usada, como forma de rastrear a arma e chegar aos executores.

Testemunhas e pessoas próximas a Adriano serão ouvidas para tentar descobrir quem teria interesse que a vítima, já cumprindo pena e trabalhando para tentar se ressocializar, fosse executada.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.