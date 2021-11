Apagão que atingiu municípios do Pará na véspera do Enem foi normalizado somente na manhã de domingo

O apagão que ocorreu na tarde de sábado (20), em pelo menos dez municípios do interior do Pará, foi normalizado totalmente somente na manhã deste domingo (21), por volta das 6h10, conforme informou a Equatorial Energia. Moradores e estudantes de Cametá, Breves, Portel, Curralinho, Bagre, Limoeiro do Ajuru e Melgaço reclamaram que a falta de energia elétrica prejudicou a noite de sono na véspera da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em Mocajuba, Baião e Tucuruí, o abastecimento foi retomado ainda no sábado.

O abastecimento de energia elétrica nesses municípios foi interrompido por volta das 16h de sábado. A Equatorial informou que mobilizou equipes de manutenção para normalizar o serviço "no menor tempo possível", e lamentou os transtornos. O problema, de acordo com a companhia, foi motivado por um imprevisto técnico na linha de transmissão que atende essas localidades.

O estudante Marcos Pinheiro, de 21 anos, contou que foi uma noite difícil para os moradores de Portel. "Essa falta de energia foi uma situação complicada, a gente passou a noite toda sem dormir. Sábado, véspera do Enem, muitos estudantes teriam que dormir bem para chegar preparados para essa prova. Mas muitos ficaram sem dormir por conta do calor. Infelizmente situações como essa, de queda de energia, são frequentes aqui", relatou.

Na residência onde mora a família da professora Elizangela Vieira, de 39 anos, em Portel, os transtornos também foram grandes. Ela contou que o filho bebê tem alergia ao calor e a picada de insetos e não conseguiu dormir esta noite. "Tivemos que abrir a casa por causa do calor e mesmo assim ele não dormiu. E também temos duas jovens adolescentes que vão fazer o Enem, e como ele chorava, elas ficaram sem dormir. Eu sei que elas vão ser prejudicadas, assim como a saúde do meu filho, que amanheceu todo empolado".

Em nota enviada à reportagem, a Equatorial informou que o fornecimento de energia nos municípios de Cametá, Breves, Portel, Curralinho, Bagre, Limoeiro do Ajuru e Melgaço foi normalizado às 6h10 deste domingo (21). "Por ser um local de difícil acesso, com áreas alagadas e de mata fechada, somente durante a madrugada as equipes encontraram a área exata da pane e verificaram que uma vegetação estava sobre a linha de transmissão que atende os municípios", disse a nota.

Ainda de acordo com a Equatorial, às 16h30 de sábado (20), os municípios de Mocajuba e Baião tiveram o fornecimento de energia totalmente recomposto. Já o serviço em Tucuruí foi normalizado às 22h. "A distribuidora lamenta os transtornos causados", finalizou a nota.