Aos 27 anos, jovem é assassinado a tiros no Distrito de Miritituba, em Itaituba

André Matias Braga, 27 anos, mais conhecido como “Beira Mar”, uma alusão ao ex-líder do Comando Vermelho, o Fernandinho Beira-Mar, foi assassinado a tiros, por volta das 02h35, desta segunda-feira (25), no Distrito de Miritituba, pertencente ao município de Itaituba, município do sudoeste do Pará. Com informações dos sites Folha do Progresso e Plantão 24Horas News.

Órgãos de segurança pública foram acionados por moradores, logo após o ocorrido, por meio de uma ligação telefônica. O anônimo que chamou a PM informou que ouviu alguns disparos de arma de fogo e que tinha um corpo caído no pátio do Samuel do Óleo, estabelecimento comercial.

Uma viatura da PM realizava rondas nas proximidades do local, e foi designada a verificar o ocorrido, constatando a informação repassada à polícia. A própria equipe policial acionou uma ambulância, que não demorou a atender à ocorrência, mas ao chegar à cena do crime, os socorristas já encontraram André Matias sem vida.

A polícia encontrou três cápsulas de armas tipo pistola. Também foi encontrada cerca de 150 metros do corpo, uma máscara de cor preta. Até então, a polícia não tem pistas do responsável ou responsáveis pelo crime, no sudoeste paraense.