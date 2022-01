Antes de matar a mãe a facadas, advogado tentou enforcar a irmã em Belém; entenda o caso

O advogado Leonardo Felipe Giuni Bahia, que matou a própria mãe, Arlene Giuni da Silva, a facadas, também feriu e tentou enforcar a irmã. Tudo ocorreu na manhã desta terça-feira (18), por volta das 5h30, em um prédio residencial no bairro de Batista Campos, em Belém. A principal suspeita, até o momento, é de que o homem tenha tido um surto psicótico.

VEJA MAIS

Em entrevista coletiva, o delegado Claúdio Galeno, diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará, observou que no cenário do crime de matricídio, Leonardo atacou a própria irmã.

"Ela acordou com a mão do irmão no pescoço dela. Ele então disse que era para ela sair dali e feriu ela na mão e na perna", relatou.

Leonardo Giuni foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio. Não há informações se ele vai responder pelo crime de lesão corporal após o ataque à irmã.