Animais morrem envenenados no Vale do Uraim e moradores cobram investigação em Paragominas

Mais uma vez, animais morreram vítimas de envenenamento no Vale do Uraim, em Paragominas, no nordeste paraense. Vídeos compartilhados na manhã da última segunda-feira (26) mostram um gato e um cachorro agonizando após ingerirem substâncias tóxicas. As informações são do site BO Paragominas.

Segundo moradores da região, esse tipo de crime tem sido recorrente. Ainda de acordo com os moradores, os casos de envenenamento não se restringem ao Vale do Uraim e vêm sendo registrados em diversos bairros do município, atingindo tanto animais de rua quanto cães e gatos domesticados.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou informações à Polícia Civil sobre a apuração dos casos, mas até o momento não obteve retorno.