Ameaçada pelo filho, mãe pede socorro e jovem é morto pela PM no sudeste paraense

Uma confusão familiar terminou de maneira trágica na noite desta quarta-feira (3), em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Ameaçada pelo próprio filho, uma mãe resolveu pedir ajuda à Polícia Militar, mas a ocorrência terminou na morte do descendente, identificado como Carlos Augusto de Oliveira, de 21 anos. O jovem veio a óbito após ser alvejado por um policial, que atirou ao perceber que ele apontava uma espingarda cartucheira contra a guarnição.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, os militares foram acionados por volta das 22 horas e seguiram até a rua Ezequiel Borges, no bairro Novo Horizonte. Lá, eles encontraram a mulher escondida na casa de uma amiga. Ela relatou que o filho estava na casa da família, na rua Tocantins, com os ânimos alterados por conta do uso de entorpecentes.

A mãe detalhou ter visto na cama do filho algo similar à maconha, objetos que possivelmente eram produto de furto ou roubo e algo que aparentava ser uma arma de fogo.

A guarnição seguiu com a mulher até a residência da família, localizada em um condomínio de quitinetes. Ela pediu para, primeiro, verificar se o filho ainda estava no local e, em seguida, fez sinal para que os policiais entrassem.

Carlos estaria na porta da quitinete e correu para dentro da casa ao receber ordem de parada. Um dos policiais relatou que, ao se aproximar da residência, percebeu que o jovem estava com uma arma de fogo, apontando para fora, em direção aos militares. O PM efetuou dois disparos contra Carlos, que foi atingido.

Ainda conforme a Polícia Militar, não foi possível contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o baleado foi levado na viatura para o Hospital Municipal. Entretanto Carlos já havia morrido ao chegar na unidade hospitalar.

No local foram apreendidos uma arma de fogo, uma munição calibre 20, uma faca, um pouco de maconha e objetos esportivos de procedência duvidosa, dentre eles, sete bolas de futebol, duas redes esportivas, seis raquetes de tênis e uma bomba de ar.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.