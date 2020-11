Ambulância de Itaituba capota com pacientes na BR-163

Uma ambulância da cidade de Itaituba, no sudoeste paraense, capotou em um trecho da BR-163, entre os quilômetros 60 e 70. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal de Itaituba. O veículo transportava pacientes para a cidade de Santarém quando ocorreu o acidente.

Em determinado momento do percurso, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado. A ambulância parou em uma área de barranco após o acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Não há informações sobre a quantidade de pessoas dentro do veículo ou sobre o estado de saúde dos pacientes no momento do acidente.

Uma outra unidade móvel ambulatorial foi acionada, seguiu até o local e deu continuidade a transporte dos pacientes.