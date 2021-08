Ambulância capota enquanto transportava mulher grávida; motorista fica em estado grave

Um acidente envolvendo uma ambulância provocou a cirurgia de uma mulher grávida para a retirada do bebê. O caso aconteceu na estrada entre Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, no Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo a publicação, o veículo capotou quando o motorista tentou desviar de uma moto que transportava uma criança. As vítimas foram levadas para um hospital em Itapiranga (AM).

O motorista e a técnica de enfermagem que estavam na ambulância estão em estado grave e foram transferidos para Manaus (AM). A grávida passou por cirurgia e retirou o bebê. O estado de saúde de ambos não foi revelado.