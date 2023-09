Amapaense suspeito de 7 homicídios morre em confronto com a polícia em Almeirim, no Pará

Um homem, identificado como Hiago da Silva Pereira, de 20 anos, morreu na noite da última quarta-feira (20) ao trocar tiros com agentes da Polícia Civil, em Almeirim, região do Baixo Amazonas, no Pará. Conforme as informações repassadas pelas autoridades, Hiago estaria sendo apontado como um dos principais assassinos de uma facção criminosa que atua no estado e em diversos outros locais no país.

Segundo o Portal Diário do Amapá, Hiago estava sendo investigado em sete inquéritos policiais (IPs) na 1ª Delegacia de Polícia de Santana, que apuraram que ele seria o executor nos homicídios. O suspeito foi localizado no município de Almeirim, para onde teria fugido para se esconder na casa da sogra após saber que os mandados de prisão contra ele haviam sido expedidos pela justiça.

De acordo com Mauro Ramos, delegado do caso, Hiago inicialmente pertenceria uma determinada facção, no entanto, teria se rebelado e saído para entrar na organização criminosa rival. “Esse indivíduo ‘rasgou a camisa’ e entrou na organização rival, e após ter ciência que estava sendo procurado, fugiu para o interior do estado vizinho. Através de uma denúncia anônima e com os levantamentos feitos pela 1ª DPS, Core e do Núcleo de Operações e Inteligência, descobrimos que ele estava escondido na casa da sogra”, explicou.

Conforme as informações da autoridade policial, após receberem a localização de Hiago, os agentes teriam montado campana próximo da residência para confirmar a veracidade da denúncia. No local, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito. Durante a troca de tiros, o suspeito acabou sendo baleado e morreu no local.

Os agentes envolvidos na ação ainda relataram que um dos últimos crimes praticados por Hiago teria sido o assassinato do açougueiro Daniel Martins Melo, de 34 anos, que ocorreu no dia 1 de setembro, na cidade de Santana, no Amapá. A polícia ainda acredita que a vítima pode ter sido morta por engano.