Alvo de atentado, candidata a vice-prefeita presta depoimento na Delegacia Geral

Alvo de uma atentado na madrugada desta sexta-feira (23), a candidata a vice-prefeita de Belém, Patrícia Queiroz, presta depoimento na Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará a partir das 14h. Concorrendo pela chapa do candidato Priante na corrida eleitoral pela Prefeitura de Belém, ela teve a casa atingida por pelo menos dois tiros, por pessoas não identificadas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo registrou o estrago feito pelos disparos no local. De acordo com a assessoria de comunicação da chapa, os tiros foram em direção ao quarto do filho da candidata, uma criança de apenas cinco anos de idade.